31-летний мужчина погиб при пожаре в Почепе
Ночной пожар в Почепе унес жизнь 31-летнего мужчины.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, 6 июля около 3.00 загорелась надворная постройка по улице 50 лет Октября в Почепе.
Прибыв на место в 3.05, через три минуты после вызова, пожарные обнаружили, что постройка размером 4 на 5 метров горит по всей площади. Пожар потушили в 3.27.
«Имеется пострадавший», – сообщили в МЧС. Очевидцы рассказали, что после тушения было найдено тело 31-летнего мужчины.
Причину возгорания установят эксперты.
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