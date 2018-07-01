31-летний мужчина погиб при пожаре в Почепе

Ночной пожар в Почепе унес жизнь 31-летнего мужчины.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 6 июля около 3.00 загорелась надворная постройка по улице 50 лет Октября в Почепе.

Прибыв на место в 3.05, через три минуты после вызова, пожарные обнаружили, что постройка размером 4 на 5 метров горит по всей площади. Пожар потушили в 3.27.

«Имеется пострадавший», – сообщили в МЧС. Очевидцы рассказали, что после тушения было найдено тело 31-летнего мужчины.

Причину возгорания установят эксперты.