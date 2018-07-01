В Брянске чиновники спасли выброшенного на помойку котенка
Чиновники из управления ветеринарии Брянской области спасли котенка от смерти.
Как сообщили в управлении, сотрудники возвращались с обеденного перерыва, когда услышали громкое мяуканье. Выяснилось, что звуки доносятся из мусорного контейнера у многоэтажного жилого дома № 31 по улице Семашко в Советском районе.
Заглянув в контейнер, чиновники обнаружили, что в завязанном мусорном пакете, без возможности дышать и выбраться, боролся за жизнь котенок. Возле бака бегала взрослая кошка.
Сотрудники управления освободили котенка, после чего кошка увела его в безопасное место.
«Сотрудники вернулись на работу, но до конца рабочего дня их не покидали мысли о случившемся», – рассказали в управлении ветеринарии, отметив, что «произошедшее, безусловно, относится к факту жестокого обращения с животным и может повлечь в том числе и уголовную ответственность».
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