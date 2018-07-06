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В Бежицком районе Брянска сгорел грузовик

Опубликовано Вчера, 14:00

Вечером 6 июля произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале десятого загорелся грузовой автомобиль на 1-м Карьерном проезде.

Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 21.14. К этому времени грузовик горел по всей площади. Потушить его удалось в 21.22.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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