В Снежке под Брянском нашли тело 38-летнего мужчины

Днем 7 июля в Снежке в Брянском районе обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в первом часу труп из воды достали водолазы Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска. Он находился в необорудованном для купания месте.

На месте работали пять человек: водолазы, полицейские и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.

Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.