В Снежке под Брянском нашли тело 38-летнего мужчины
Днем 7 июля в Снежке в Брянском районе обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в первом часу труп из воды достали водолазы Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска. Он находился в необорудованном для купания месте.
На месте работали пять человек: водолазы, полицейские и инспектор ГИМС, было задействовано три единицы техники.
Причины и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
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