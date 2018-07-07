Под Брянском нашли 5 минометных мин и 6 снарядов
Днем 7 июля в Брянском районе обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу у поселков Новый Свет и Дорожово находились шесть артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров и пять 50-миллиметровых минометных мин.
На место находки оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 15.40 мины и снаряды обезвредили.
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