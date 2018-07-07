Под Брянском сгорела частная баня

Глава администрации Смоленской области опубликовал в соцсети Instagram снимок своего кота и рассказал о том, как он его любит.

В 12.18, через 18 минут после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени по всей площади горела крыша бани размером 5 на 7 метров. Пожар потушили спустя 10 минут – в 12.28.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около полудня загорелась частная баня на улице Заречной в поселке Бежань.

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