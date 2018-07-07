Под Брянском сгорела частная баня
Днем 8 июля произошел пожар в Брянском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, около полудня загорелась частная баня на улице Заречной в поселке Бежань.
В 12.18, через 18 минут после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени по всей площади горела крыша бани размером 5 на 7 метров. Пожар потушили спустя 10 минут – в 12.28.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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