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В Брянске иномарка въехала в дом после ДТП

Опубликовано Сегодня, 08:30

Авария с участием двух легковых машин произошла в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером 8 июля на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого столкнулись Volkswagen Jetta и «ВАЗ-2115». От удара иномарка вылетела с дороги на тротуар и взрезалась в здание.

На месте работали полицейские и медики скорой помощи.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.


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