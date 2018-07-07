В Брянске иномарка въехала в дом после ДТП

Авария с участием двух легковых машин произошла в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером 8 июля на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого столкнулись Volkswagen Jetta и «ВАЗ-2115». От удара иномарка вылетела с дороги на тротуар и взрезалась в здание.

На месте работали полицейские и медики скорой помощи.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.



