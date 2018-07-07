У Бежицкого рынка в Брянске сбили мотоциклиста

Авария с участием мотоциклиста произошла в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером 8 июля на улице Ульянова, у Бежицкого рынка, водитель иномарки сбил мотоциклиста. По их словам, обошлось без жертв. Также они сообщают, что аварию спровоцировал автомобилист.

По предварительным данным, водитель мотоцикла получил травмы.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока не поступало.



