Неизвестные выместили зло на припаркованной в Брянске машине
Очередная машина пострадала в Брянске от рук неизвестных «мстителей».
8 июля белой субстанцией облили Mitsubishi, припаркованную на улице Октябрьской в Советском районе.
«Какие звери это сделали? Центр города, докатились!» – возмущается в соцсетях владелец автомобиля.
Интернет-пользователи предположили, что автор припарковался в неположенном месте, и сообщили, что это далеко не первый подобный случай.
«Нечего парковать машины в неположенном месте. У нас по Брянского Фронта таких машин много», «Такая же история вчера на 3-го Июля была», – пишут они.
Кто-то полагает, что причиной инцидента стало недоброжелательное отношение к автовладельцам. «А что вы хотели, кто-то на иномарках ездит, а кто-то не может накормить своих детей, скоро жечь начнут ваши авто!» – уверен сторонник этой точки зрения.
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