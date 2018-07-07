Неизвестные выместили зло на припаркованной в Брянске машине

Очередная машина пострадала в Брянске от рук неизвестных «мстителей».

8 июля белой субстанцией облили Mitsubishi, припаркованную на улице Октябрьской в Советском районе.

«Какие звери это сделали? Центр города, докатились!» – возмущается в соцсетях владелец автомобиля.

Интернет-пользователи предположили, что автор припарковался в неположенном месте, и сообщили, что это далеко не первый подобный случай.

«Нечего парковать машины в неположенном месте. У нас по Брянского Фронта таких машин много», «Такая же история вчера на 3-го Июля была», – пишут они.

Кто-то полагает, что причиной инцидента стало недоброжелательное отношение к автовладельцам. «А что вы хотели, кто-то на иномарках ездит, а кто-то не может накормить своих детей, скоро жечь начнут ваши авто!» – уверен сторонник этой точки зрения.