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На улице Брянского Фронта горела электрощитовая

Опубликовано Сегодня, 12:00

Утром 9 июля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 10.00 загорелась электрощитовая в многоквартирном доме по улице Брянского Фронта.

В 10.02, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место. На ликвидацию пожара ушло три минуты – электрощитовую потушили в 10.05.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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