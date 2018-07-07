Житель Климово, забивший собутыльника ножкой стола, получил 8 лет

В Смоленском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, 10 и 11 июля на станции Красное пройдут плановые работы по замене стрелочных переводов.

Джип перевернулся на крышу на улице Кирова в областном центре 9 июля, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

8 июля в Вязьме прошел сильный ливень, лужи, образовавшиеся после него, стали настоящим развлечением для местных рыболовов, сообщил паблик «Рыбалка в Вязьме» в соцсети.

Жилой дом, расположенный на улице Новикова в Ярцеве, загорелся 8 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Смоленский следком начал проверку по информации в СМИ о травмировании пятилетнего малыша в детском садике поселка Пригорское Смоленского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября прошлого года. Хозяин дома поссорился со знакомым, с которым до этого вместе выпивал, и не менее четырех раз ударил его ножкой от стола по голове. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

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