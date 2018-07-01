Брянскому сотруднику ДПС «светит» два года колонии

Бык убил пенсионера 70 лет 5 июля в Княжинском поселении Починковского района Смоленской области, сообщили в региональном СУ СК.

Трамвайные рельсы собираются отремонтировать на улице Нахимова в Смоленске, сообщили в МУТПП.

На афере с выплатами попался бывший студент смоленского техникума, в данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении парня.

Солнце, а вокруг него радугу, смогли увидеть жители Рославля в понедельник, 9 июля, сообщил сайт «Рославльская правда».

Шесть лет лишения свободы условно дали гражданину Беларуси, избившему до смерти нетрезвого тестя, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В суде бывшего работника ГИБДД оштрафовали на 150 тысяч рублей, а также приговорили к двум годам заключения. Кроме этого, полицейский больше не сможет занимать пост в органах власти. Также его лишили звания лейтенанта.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Цена вопроса – 15 тысяч рублей. Сумму сотрудник ДПС получил частями.

Брянский полицейский помог автомобилисту уйти от наказания, за что последний дал ему взятку, сообщили в прокуратуре региона.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.

Жители Брянщины выбрали мобильную связь от «Ростелекома» Более трёх тысяч жителей Брянской области пользуются услугами мобильной связи от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность в регионе: только в июне 2018 года SIM-карты цифрового провайдера приобрели 400 человек. Почти все они подключили сотовую связь в дополнение к другим услугам компании.

Переезд 84 км на станции Почеп будет закрыт для движения автотранспорта 12 и 13 июля в связи с ремонтными работами 12 и 13 июля брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 84 км, расположенном на станции Почеп. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

Брянскэнерго за 5 месяцев взыскало с должников более 37 миллионов рублей за услуги по передаче электрической энергии Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

Квартиры от застройщика в Брянске подорожают С 1 июля 2018 года в России вступили в силу первые поправки к закону №214 (214-ФЗ), ужесточающие требования к застройщикам жилых комплексов.

