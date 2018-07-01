В Новозыбкове нетрезвый мужчина лег поперек дороги, перегородив проезд

Пьяный мужчина 9 июля в городе Новозыбков на перекрестке улиц Коммунистической и Первомайской перегородил проезд.

Как оказалось, гражданин изрядно выпил, что не в силах был подняться, поэтому лежал поперек дороги, мешая проезду автомобилей. Мужчину заметили прохожие, они и вызвали работников ДПС, а также медиков скорой помощи.

По словам свидетелей, брянец был очень пьяным. В результате в отношении него составили административный протокол, а потом отправили в местное медучреждение.