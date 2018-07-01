Частную пилораму тушили спасатели в Трубчевске
10 июля по улице Лесной в городе Трубчевске Брянской области произошел пожар, загорелась частная пилорама, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент случился в начале десятого утра. На место выезжали расчеты 48-й части и ДПК «Городцы» на двух автоцистернах. Прибыли на место в 09:28. Выяснилось, что пламя охватило пиломатериалы. На гашение было подано два пожарных ствола. В десять часов утра огонь локализовали, через три минуты полностью устранили.
«Пострадавших нет. Причина загорания выяснят специалисты», - сообщили в региональном МЧС.
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