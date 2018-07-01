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23-летний брянец предстанет перед судом за дачу взятки

Опубликовано Сегодня, 14:45

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело 23-летнего местного жителя, который обвиняется в даче взятки работнику пограничной службы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

История случилась 1 июня 2018 года. Парень дал 81 тысячу рублей взятки дознавателю. Таким образом он хотел, чтобы прекратили уголовное дело его матери, нелегально перешедшей границу.

В итоге молодой человек сам стал участником уголовного дела.

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