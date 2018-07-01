Житель Брянска, обвиняемый сразу в двух преступлениях в садовом обществе, ответит в суде

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело 34-летнего местного жителя, который обвиняется сразу по двум статьям Уголовного Кодекса России – в краже и убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло 22 февраля 2018 года около половины пятого вечера. Нетрезвый гражданин на территории садового общества «Заречное», расположенного в Советском районе, поссорился с хозяином дачи. В результате конфликта он не менее девяти раз ударил стеклянной бутылкой и топором по голове и другим частям тела потерпевшего. Владелец дома от полученных ранений скончался на месте.

После этого обвиняемый похитил машину, которая принадлежала погибшему, и скрылся.