Брянку с ограниченными возможностями чиновники оставили без медикаментов
Прокуратура обязала департамент здравоохранения Брянской области выделить женщине с ограниченными возможностями необходимые лекарства за счет бюджета, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Упомянутый департамент сперва отказался предоставлять инвалиду второй группы право на бесплатное обеспечение лекарствами. Женщина, как выяснилось, страдала тяжелым заболеванием сердца. Действия чиновников, установили сотрудники надзорного ведомства, оказались незаконными.
В итоге в суд был подан иск. Требование прокурора там полностью удовлетворили.
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