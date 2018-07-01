Брянку с ограниченными возможностями чиновники оставили без медикаментов

Бык убил пенсионера 70 лет 5 июля в Княжинском поселении Починковского района Смоленской области, сообщили в региональном СУ СК.

Трамвайные рельсы собираются отремонтировать на улице Нахимова в Смоленске, сообщили в МУТПП.

На афере с выплатами попался бывший студент смоленского техникума, в данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении парня.

Солнце, а вокруг него радугу, смогли увидеть жители Рославля в понедельник, 9 июля, сообщил сайт «Рославльская правда».

Шесть лет лишения свободы условно дали гражданину Беларуси, избившему до смерти нетрезвого тестя, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В итоге в суд был подан иск. Требование прокурора там полностью удовлетворили.

Упомянутый департамент сперва отказался предоставлять инвалиду второй группы право на бесплатное обеспечение лекарствами. Женщина, как выяснилось, страдала тяжелым заболеванием сердца. Действия чиновников, установили сотрудники надзорного ведомства, оказались незаконными.

Прокуратура обязала департамент здравоохранения Брянской области выделить женщине с ограниченными возможностями необходимые лекарства за счет бюджета, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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