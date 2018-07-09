В Клинцах нашли 30 артиллерийских снарядов

Со среды, 11 июля, на смоленские улицы снова вернется трамвай №1, сообщили на предприятии МУТТП.

Возгорание в складском помещении ангарного типа магазина «Кровля», расположенного на Краснинском шоссе в областном центре, случилось 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Смолянка выразила свое возмущение по поводу свалки, которая образовалась на местном кладбище, сообщил паблик «Черный список. Смоленск».

Участок теплосети, расположенный по улице Дзержинского в областном центре, вновь включили в работу, в связи с чем горячую воду вернули в 45 жилых домов, сообщили в пресс-службе смоленского филиала «Квадра».

В течение последней недели на Смоленщине 73 человека покусали клещи, сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

На место находки оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 18.00 снаряды изъяли и обезвредили. Пострадавших нет.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, на окраине Клинцов находились 30 76-ммиллиметровых артиллерийских снарядов (на фото).

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