В Брянске на балконе многоэтажки горел диван
В ночь на 11 июля произошел пожар в многоэтажном доме по улице Комарова в Брянске.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу ночи загорелся диван на балконе 10-го этажа.
В 1.40, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место (на фото Брянского МЧС). К этому времени диван горел на площади 0,5 квадратных метра.
Диван тушили с помощью пожарного ствола высокого давления. Ликвидировать возгорание удалось в 1.54.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.
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