В Брянске на балконе многоэтажки горел диван

В ночь на 11 июля произошел пожар в многоэтажном доме по улице Комарова в Брянске.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу ночи загорелся диван на балконе 10-го этажа.

В 1.40, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место (на фото Брянского МЧС). К этому времени диван горел на площади 0,5 квадратных метра.

Диван тушили с помощью пожарного ствола высокого давления. Ликвидировать возгорание удалось в 1.54.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.