В Брянской области ищут 79-летнюю Татьяну Злыдневу

В Жуковском районе пропала 79-летняя Татьяна Марковна Злыднева.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 1 июля пенсионерка ушла из дома в поселке Небольсинский (станция Эдазия) в неизвестном направлении и не вернулась. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие седые волосы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Злыдневой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.