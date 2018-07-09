Кровавая ночь в Глинищево: убит мужчина, двое женщин тяжело ранены
44-летний житель Брянска устроил резню в Глинищево.
О случившемся рассказали в региональном СУ СК РФ, завершившем расследование уголовного дела, которое возбудили стазу по трем статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление».
Ночью 4 февраля брянец выпивал в Глинищево со знакомыми: 42-летней жительницей областного центра и 42-летним местным жителем.
В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину кулаком по голове и один раз ножом – собутыльника. Женщина получила перелом носа, мужчина умер на месте.
47-летняя хозяйка дома обнаружила тело мужа. Решив избавиться от свидетельницы, брянец нанес ей не менее 31 удара ножом в шею, живот и другие жизненно важные органы. Посчитав, что жертва мертва, он скрылся с места преступления.
Благодаря усилиям медиков женщина осталась жива.
Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в прокуратуру Брянской области для утверждения обвинительного заключения.
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