Кровавая ночь в Глинищево: убит мужчина, двое женщин тяжело ранены

44-летний житель Брянска устроил резню в Глинищево.

О случившемся рассказали в региональном СУ СК РФ, завершившем расследование уголовного дела, которое возбудили стазу по трем статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление».

Ночью 4 февраля брянец выпивал в Глинищево со знакомыми: 42-летней жительницей областного центра и 42-летним местным жителем.

В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину кулаком по голове и один раз ножом – собутыльника. Женщина получила перелом носа, мужчина умер на месте.

47-летняя хозяйка дома обнаружила тело мужа. Решив избавиться от свидетельницы, брянец нанес ей не менее 31 удара ножом в шею, живот и другие жизненно важные органы. Посчитав, что жертва мертва, он скрылся с места преступления.

Благодаря усилиям медиков женщина осталась жива.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в прокуратуру Брянской области для утверждения обвинительного заключения.