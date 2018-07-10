На улице Пушкина в Брянске иномарка влетела в дерево

Утром 11 июля произошла авария в Володарском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Пушкина водитель иномарки влетел в дерево, серьезно помяв капот.

Один из них рассказал, что столкновению с деревом предшествовал удар «в правый бок, и, чтобы других не травмировать, пришлось уходить на газон!».

«Я тушил эту машину!!! И никто, никто больше не помог!!! Дети пострадали... Я просто помог девушке», – также сообщил он.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.