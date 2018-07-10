В Брянске пьяный водитель снес забор детсада – очевидцы
В Брянске водитель Ford Focus въехал в забор детского сада.
Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Вокзальной, сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, пьяный водитель влетел в ограждение детсада № 154 «Лебедушка». Повреждения получили как забор, так и автомобиль.
Очевидцы также рассказали, что водитель скрылся с места ДТП, но затем вернулся.
«Это папаня девушки моего братана, папаня в хлам был, сел за руль и поехал пьяный кататься, вот и докатался на три года лишения прав и 30к штраф + забор новый ставить», – сообщил один из горожан.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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