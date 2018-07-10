В Брянске пьяный водитель снес забор детсада – очевидцы

В Брянске водитель Ford Focus въехал в забор детского сада.

Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Вокзальной, сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, пьяный водитель влетел в ограждение детсада № 154 «Лебедушка». Повреждения получили как забор, так и автомобиль.

Очевидцы также рассказали, что водитель скрылся с места ДТП, но затем вернулся.

«Это папаня девушки моего братана, папаня в хлам был, сел за руль и поехал пьяный кататься, вот и докатался на три года лишения прав и 30к штраф + забор новый ставить», – сообщил один из горожан.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.



