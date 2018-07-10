Поножовщина у столовой в Клетне: пострадавший прооперирован

6 июля в Клетне ранен молодой человек.

Как сообщает районный суд, около 23.30 у столовой № 1 пьяный житель поселка ударил его ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в Клетнянскую ЦРБ, где его прооперировали.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По решению суда подозреваемого на два месяца заключили под стражу.