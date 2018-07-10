Поножовщина у столовой в Клетне: пострадавший прооперирован
6 июля в Клетне ранен молодой человек.
Как сообщает районный суд, около 23.30 у столовой № 1 пьяный житель поселка ударил его ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в Клетнянскую ЦРБ, где его прооперировали.
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