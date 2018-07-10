Брянца судят за организацию массовой драки в кафе в Дятьково
Уголовное дело о массовой драке в кафе в Дятьково довели до суда.
Напомним, 16 июля 2017 года около 5.00 в полицию сообщили, что в скорая доставила в больницу трех жителей Дятьково с травмами головы, ноги и переломом руки. Общаться с полицией они оказались. Выяснилось, что молодые люди стали участниками бытовой драки в кафе «Гриль-Паб».
Полицейские инициативно возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве.
Как сообщает Дятьковский городской суд, на скамье подсудимых оказалась группа взрослых и подростков. Их обвиняют в причинении травм двум жителям Дятьково.
По данным суда, члены банды по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, устроили побоище в кафе, грубо нарушив общественный порядок и выразив «явное неуважение к обществу».
Из хулиганских побуждений они причинили средний вред здоровью двух человек.
Жителя Брянска также обвинили в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и совершение тяжкого преступления.
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