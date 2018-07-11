ДТП в Володарском районе Брянска: сбит знак, есть пострадавший

За возведением и обустройством перинатального центра в Смоленске будет продолжать следить областная прокуратура, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Житель Смоленска пожаловался на неизвестного мужчину, который якобы порезал колесо его машины, сообщает паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Автобус съехал в кювет на улице 2-й Верхний Волок в областном центре 13 июля, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

В июле-августе железнодорожники проведут плановый ремонт пути на перегоне Вязьма – Семлево. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

По подозрению в растрате 12 июля задержали депутата смоленской областной Думы, директора завода композитных материалов «Авангард» Константина Горелого, сообщили в пресс-службе смоленского следкома.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии пока ничего не известно.

На место оперативно прибыли полицейские, медики и спасатели. Пожарно-спасательные подразделения смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

От удара BMW вылетел на тротуар и сбил знак пешеходного перехода. Обе машины получили серьезные кузовные повреждения.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 17.00 на пресечении переулка Пушкина и улицы Клары Цеткин столкнулись два легковых автомобиля.

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