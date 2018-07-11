В Унече утонул 17-летний выпускник

10 июля в Унече при купании погиб 17-летний выпускник местной школы Денис Дринь.

О трагедии в соцсетях рассказали жители Унечи. По их словам, Денис (на фото слева) утонул в местном водоеме 10 июля около полудня на глазах у друзей.

Похороны прошли 11 июля. «Он был светлым человечком, добрым, отзывчивым всегда улыбающийся… Денис, мы будем всегда помнить о тебе! Пусть земля тебе будет пухом, светлый ты наш человечек!» – пишут жители Унечи.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.