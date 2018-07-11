Брянец, расправившийся со знакомым ножом и топором, не доказал свою невиновность

Вступил в силу приговор в отношении 39-летнего жителя Унечского района, жестоко расправившегося со знакомым.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 1 октября 2017 года пьяный мужчина, ранее неоднократно судимый, ударил знакомого кулаком по голове. Когда тот упал на пол, он не менее 60 раз ударил его кулаками и ногами по разным частям тела, а затем не менее 10 раз – обухом топора по голове и ножом в шею. От полученных травм пострадавший умер на месте.

13 апреля Унечский районный суд признал рецидивиста виновным в убийстве и приговорил его к 11 годам колонии особого режима.

Однако тот подал апелляцию, заявив, что преступление он совершил из-за противоправного поведения «оппонента», а назначенное наказание является слишком суровым.

Брянский областной суд оставил приговор в силе.