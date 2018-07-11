Житель Суражского района «просто так» 10 раз ударил односельчанина лопатой

Житель Суражского района беспричинно избил односельчанина штыковой лопатой.

Как сообщает региональная прокуратура, 30 апреля около 16.30 34-летний житель села Душатин «беспричинно нанес 39-летнему знакомому штыковой лопатой не менее 10 ударов по различным частям тела и голове». Мужчина получил тяжелые травмы.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия» суд приговорил драчуна к четырем с половиной годам колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.