На улице Брянского Фронта загорелся строительный вагончик

Утром 14 июля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале девятого загорелся строительный вагончик на улице Брянского Фронта.

В 8.26, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени вагончик размером 3 на 4 метра горел по всей площади.

Пожар потушили в 8.34. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.