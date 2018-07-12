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На улице Брянского Фронта загорелся строительный вагончик

Опубликовано Сегодня, 13:12

Утром 14 июля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале девятого загорелся строительный вагончик на улице Брянского Фронта.

В 8.26, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени вагончик размером 3 на 4 метра горел по всей площади.

Пожар потушили в 8.34. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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