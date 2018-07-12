На Костычева в Брянске сгорел «УАЗ»

13 июля загорелся «УАЗ» в Советском районе Брянска.

Пожар произошел в начале пятого вечера на улице Костычева, сообщает ГУ МЧС по Брянской области.

Пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова – в 16.22. Очаг возгорания находился в моторном отсеке «УАЗа» (на фото Брянского МЧС).

Машину потушили через две минуты. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.