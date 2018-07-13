На Рылеева в Брянске сгорела частная баня

Вечером 14 июля произошел пожар в Володарском районе Брянска.

Около 18.00 загорелась частная баня по улице Рылеева, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 18.07, через три минуты после вызова. Пламя распространилось на площади 1 квадратный метр в частной бане размером 3 на 5 метров.

Пожар потушили спустя 10 минут – в 18.17. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причина устанавливается.