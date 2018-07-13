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Брянск пережил ливень с градом

Опубликовано Сегодня, 13:27

Непогода обрушилась на Брянск в субботу, 14 июля.

Областной центр на прочность вновь испытывал ливень с градом и сильными порывами ветра.

Как результат – вырванные с корнем деревья, провалившийся грунт, поврежденные машины, затопленные дома, дороги и дворы.

На этот раз под воду ушли не только «многострадальные» переулок Пилотов и улица Куйбышева, но и центральные магистрали.

Брянцы выкладывают в соцсетях фото и видео, сделанные на городских улицах. «Машины не могут проехать по проспекту Ленина», «Потоп на набережной», – рассказали они.

Горожане также сообщают о том, что затопило перинатальный центр горбольницы № 1.

Непогода застала врасплох и торговцев Бежицкого рынка. Вода уносила товары с прилавков. «Уплывали фрукты, манекены. Испорченные вещи, обувь. Дождь усилился за считанные секунды. Люди спасались как могли», – рассказали очевидцы.

Многие автомобилисты лишились номеров, в ряде случаев приходилось эвакуировать машины.

Сейчас в Брянске устраняют последствия непогоды. Напомним, в воскресенье, 15 июля в регионе также ожидаются грозы с градом.






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