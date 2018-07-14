Восемь человек эвакуировали при пожаре на Станке Димитрова в Брянске

Крупный пожар произошел вечером 15 июля в Советском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 16.00 загорелась квартира в многоквартирном доме по проспекту Станке Димитрова.

Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 16.08. К этому времени в квартире горела мебель.

Восемь человек были эвакуированы. На месте работало звено газодымощазитной службы.

В 16.20 мебель потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания установляется.