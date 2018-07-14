Восемь человек эвакуировали при пожаре на Станке Димитрова в Брянске
Крупный пожар произошел вечером 15 июля в Советском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 16.00 загорелась квартира в многоквартирном доме по проспекту Станке Димитрова.
Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 16.08. К этому времени в квартире горела мебель.
Восемь человек были эвакуированы. На месте работало звено газодымощазитной службы.
В 16.20 мебель потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания установляется.
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