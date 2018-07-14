В Брянске водитель убрал с дороги арматуру, после того как пробил колесо

В Брянске автомобилист убрал большой кусок арматуры на проезжей части, из-за которого он лишился колеса.

Инцидент произошел 15 июля на кольце у памятника Болгарским Патриотам, рассказал в соцсети водитель легковушки Иван Глушенков

«Прямо на кольце из асфальта торчит кусок арматуры. Вытащить его не смог. Аккуратнее на дороге!» – предупредил он участников дорожного движения.

Позже водитель вернулся на место происшествия.

«Приехал туда после работы и загнал кувалдой арматуру обратно. А то я буду не один такой», – пояснил он.

Автомобилисты благодарят Ивана Глушенкова за неравнодушие и потраченное время. «Спасибо тебе, добрый человек», «За повторный приезд, для того чтобы заколотить арматуру, отдельное спасибо! Возможно, ты спас несколько машин!» – пишут они.