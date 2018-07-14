Житель Новозыбкова набросился на полицейских с разбитой водочной бутылкой

Житель Новозыбкова предстал перед судом за применение насилия к полицейскому.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 23 декабря 2017 года пьяный 31-летний мужчина ругался матом в общественном месте. Прибывшие полицейские попытались доставить его в отдел для составления протокола. В ответ тот разбил бутылку из-под водки и с фрагментом горловины в руках принялся угрожать правоохранителям. Одного из них он ранил разбитой бутылкой в лицо и шею.

По статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» суд приговорил жителя Новозыбкова к году 10 месяцам колонии строгого режима.

Апелляционную жалобу отклонил Брянский областной суд.