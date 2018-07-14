ДТП у «Салюта» в Брянске: есть пострадавший

Ремонт самых проблемных ливневок Смоленска может стоить городскому бюджету немалых средств - все они расположены в зоне культурно-археологического слоя, сообщает Smollenta.ru

Активисты смоленского приюта для бездомных животных Натальи Беликовой организовали на краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор средств для строительства вольеров и забора и просят смолян о помощи, сообщает Smollenta.ru

В Смоленске полным ходом идет благоустройство парка 1100-летия Смоленска. По завершении всех работ здесь появится смотровая площадка, беседки и велодорожки, сообщает Smollenta.ru

В Смоленской области продолжается расследование дела депутата облдумы и директора завода «Авангард» Константина Горелова. 16 июля, по решению суда, его заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В Смоленске 17 июля из-за ремонтных работ на сетях «Горводоканала» холодную воду отключат на семи улицах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Житель Гагарина, из ревности убивший своего соперника, на 10 лет отправится в колонию строгого режима. Соответствующий приговор судом уже вынесен, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Информации от ГИБДД пока не поступало.

По данным МЧС, «в результате ДТП есть пострадавший». О его состоянии не сообщается.

На место оперативно прибыли медики, сотрудники ГИБДД и спасатели. Пожарно-спасательные подразделения смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 14.40 на улице Пушкина, в районе кинотеатра «Салют», столкнулись два легковых автомобиля.

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