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Под Выгоничами столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

Опубликовано Сегодня, 08:30

Крупная авария произошла вечером 16 июля в Выгоничском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 22.40 на трассе Брянск – Новозыбков, у поселка Алексеевский, столкнулись два грузовых автомобиля (на фото ГУ МЧС по Брянской области).

На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие. Одного из них пожарно-спасательные подразделения деблокировали из поврежденной машины.

Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и раненых пока не поступало.

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