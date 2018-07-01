«Всмятку»: появилось видео с места ДТП с двумя фурами под Выгоничами

В Сети опубликовано видео с места аварии с участием двух фур в Выгоничском районе.

Напомним, ДТП произошло вечером 16 июля на трассе Брянск – Новозыбков, в районе поселка Алексеевский.

На записи авторегистратора видно, что после столкновения оба большегруза получили серьезные повреждения, один из них вылетел с дороги. «Всмятку», – сообщают очевидцы.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о нескольких пострадавших – одного из них извлекали из кабины с помощью спецсредств.

«Есть пострадавшие, один в тяжелом состоянии. Фура с красной кабиной поворачивала в сторону кафе, в этот момент вторая фура ехала по прямой и протаранила встречную между кабиной и прицепом. Здесь часто такие аварии, именно во время дождя», – рассказала одна из очевидцев аварии Виктория Козлова.

Информации от ГИБДД по-прежнему пока не поступало.