«Всмятку»: появилось видео с места ДТП с двумя фурами под Выгоничами
В Сети опубликовано видео с места аварии с участием двух фур в Выгоничском районе.
Напомним, ДТП произошло вечером 16 июля на трассе Брянск – Новозыбков, в районе поселка Алексеевский.
На записи авторегистратора видно, что после столкновения оба большегруза получили серьезные повреждения, один из них вылетел с дороги. «Всмятку», – сообщают очевидцы.
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о нескольких пострадавших – одного из них извлекали из кабины с помощью спецсредств.
«Есть пострадавшие, один в тяжелом состоянии. Фура с красной кабиной поворачивала в сторону кафе, в этот момент вторая фура ехала по прямой и протаранила встречную между кабиной и прицепом. Здесь часто такие аварии, именно во время дождя», – рассказала одна из очевидцев аварии Виктория Козлова.
Информации от ГИБДД по-прежнему пока не поступало.
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