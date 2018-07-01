На Мичурина в Брянске сгорела машина в гараже
Днем 17 июля загорелся гараж в Володарском районе Брянска.
Пожар произошел в начале первого на улице Мичурина, сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 12.25, через четыре минуты после вызова. К этому времени частный гараж горел вместе с припаркованной в нем машиной.
Гараж и машину удалось потушить в 12.36. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания установляется.
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