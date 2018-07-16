Брянцы жалуются на разбитые во время урагана машины
В Брянске во время урагана оказались повреждены десятки машин.
Напомним, 17 июля, как и предсказывали синоптики, на областной центр вновь обрушилась непогода. Сильный ветер валил деревья.
По данным МЧС, в регионе зарегистрировано два случая падения деревьев на автомобили. Брянцы сообщают, что таких поврежденных гораздо больше – счет идет на десятки. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.
«Массовое падение деревьев после грозы... Ну неужели не пора уже обратить внимание коммунальных служб на старые деревья, особенно тополя во дворах, да и вообще предотвратить такое падение», – возмущаются горожане.
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