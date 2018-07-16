В Фокино ветер перевернул остановку

В Фокино сфотографировали последствия урагана, обрушившегося на Брянскую область.

Как сообщают в соцсетях местные жители, 17 июля сильный ветер перевернул остановку, установленную по дороге к деревне Березино, и уложил ее на крышу.

Также в городе повалены десятки деревьев. Сейчас коммунальщики устраняют последствия урагана.