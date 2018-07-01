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В Мглинском районе без вести пропала 93-летняя пенсионерка

Опубликовано Сегодня, 13:00

В Мглинском районе пропала 93-летняя Зинаида Мельникова.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 17 июля пенсионерка ушла из дома в поселке Великий Бор в неизвестном направлении и не вернулась. Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы до плеч.

Была одета в темную юбку, бордовую куртку и зеленые калоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Зинаиды Мельниковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Поиски 79-летней Татьяны Злыдневой, пропавшей в Жуковском районе 1 июля, продолжаются.

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