В Мглинском районе без вести пропала 93-летняя пенсионерка
В Мглинском районе пропала 93-летняя Зинаида Мельникова.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 17 июля пенсионерка ушла из дома в поселке Великий Бор в неизвестном направлении и не вернулась. Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы до плеч.
Была одета в темную юбку, бордовую куртку и зеленые калоши.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Зинаиды Мельниковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
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