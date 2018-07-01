На Литейной в Брянске горела квартира

Днем 18 июля произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около полудня загорелась мебель в квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Литейной.

Пожарные добирались до места вызова четыре минуты, прибыв в 12.09. К этому времени мебель была охвачена огнем на площади 5 квадратных метров. Потушить ее удалось в 12.25.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.





