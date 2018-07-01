Клещи покусали 846 брянцев, включая 230 детей
846 жителей Брянской области пострадали от укусов клещей.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в их числе оказались 230 детей.
Лабораторным способом специалисты исследовали 516 клещей. Выявлено 60 положительных результатов: 39 – на клещевой боррелиоз, 21 – на анаплазмоз.
108 брянцев сделали профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита.
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