Брянские пограничники задержали скутериста с коноплей

В Климовском районе Брянщины водитель скутера, перевозивший коноплю, попался пограничникам, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину сначала просто попытались остановить, когда он появился в режимной зоне, но тот проигнорировал требование пограничников и попытался скрыться. Правда, далеко уйти нарушителю не удалось.

Когда лихача задержали, выяснилось, что скрыться он пытался не просто так: с собой у мужчины было пластиковое ведро с 12 саженцами конопли.

Наркодилера уже передали полиции и привлекли к ответственности нарушение режима в пограничной зоне.