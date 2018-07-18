В Фокинском районе Брянска до 1 августа понизят напор воды

В Смоленске 17 июля погиб 26-летний рэпер Артас Бездушный (настоящее имя - Роман Терещенков), сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

ДТП на улице Крупской в Смоленске утром 20 июля спровоцировало большую пробку, сообщают автомобилисты в группе Drive2Smolensk.

В Смоленске до конца июля ограничили движение транспорта по улице Твардовского в районе дома № 1б, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Передвижной пункт ГИБДД продолжает курсировать по районам. В сентябре – августе он посетит четыре райцентра, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

Фестивль «Соловьева переправа» не состоится из-за прошедшего накануне проливного дождя: берег Днепра, подготовленный для палаточного лагеря и проселочную дорогу затопило, сообщает пресс-служба администрации Кардымовского района.

Смоленская полиция раскрыла серию краж декоративных растений с дачных участков и кладбищ. Как оказалось, кражами промышлял бездомный, сообщает региональное УМВД. .

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Ограничения связаны с проведением планово-ремонтных работ на водозаборе «Московский».

Как сообщает городская администрация, с 23 июля по 1 августа понизят напор воды а в микрорайонах Орловский и Мясокомбинат.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» ищет стартапы на конкурсе GoTech «Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга.

МРСК Центра в Брянской области обеспечила энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки «День поля-2018» Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.

ЖК «Академический»: микрорайон, которым можно гордиться Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.

