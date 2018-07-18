Студента оштрафовали на 100 тысяч за тайное казино в Брянске

В Брянске 24-летнего студента университета признали виновным в незаконной организации азартных игр.

Как сообщает региональная прокуратура, с июля по август 2017 года молодой человек устраивал азартные игры вне игорной зоны с использованием оборудования, подключенного к Интернету. Подпольное казино располагалось в нежилом помещении на первом этаже дома № 72 по улице Димитрова в Володарском районе.

Таким образом, по данным прокуратуры, студент сумел заработать не менее 43 тысяч рублей.

Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.