Студента оштрафовали на 100 тысяч за тайное казино в Брянске
В Брянске 24-летнего студента университета признали виновным в незаконной организации азартных игр.
Как сообщает региональная прокуратура, с июля по август 2017 года молодой человек устраивал азартные игры вне игорной зоны с использованием оборудования, подключенного к Интернету. Подпольное казино располагалось в нежилом помещении на первом этаже дома № 72 по улице Димитрова в Володарском районе.
Таким образом, по данным прокуратуры, студент сумел заработать не менее 43 тысяч рублей.
Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.
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