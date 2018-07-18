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На Сталелитейной в Брянске горело производственное здание

Опубликовано Сегодня, 13:00

Крупный пожар произошел 20 июля в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале двенадцатого дня загорелось производственное здание по улице Сталелитейной.

Пожарные ехали до места вызова девять минут, прибыв в 11.31. К этому времени пламя охватило пристройку здания – огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Потушить пожар удалось в полдень. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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