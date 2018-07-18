Две машины вылетели с дороги после ДТП в Брянске

Днем 20 июля произошла авария в Володарском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на пересечении улиц Суворова и 2-й Мичурина столкнулись два легковых автомобиля. От удара оба машины получили серьезные кузовные повреждения, они вылетели с дороги и остановились у частного жилого дома.

По словам очевидцев, обошлось без жертв. О пострадавших пока неизвестно.

Информации от ГИБДД о ДТП еще не поступало.



